أكبر هبوط للطلب الأمريكى الأسبوعى على البنزين منذ سبتمبر 2019

قالت إدارة معلومات الطاقة بالولايات المتحدة إن الطلب الأمريكي الأسبوعي على البنزين انخفض بمقدار 859 ألف برميل يوميا إلى 8.8 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، وهو أكبر هبوط منذ سبتمبر 2019.وانخفض مجمل الطلب الأسبوعي الأمريكي على الطاقة 2.1 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 19.4 مليون برميل يوميا، وهو أكبر انخفاض منذ ديسمبر 2019.