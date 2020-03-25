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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة: نسعى لتجنب معدل إصابات بـ كوورنا لا نستطيع استيعابه

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:30 م
هالة زايد
هالة زايد
فاتن خديوى - سارة سعودى
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه من المقلق أن يصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى ألف حالة خلال أيام، إلا أن الوضع في مصر جاء مختلفًا، من تقصي وعزل للأسر التي تم اكتشاف إصابة حالات إيجابية بها، كما أن هناك متابعة لشجرة المخالطين للحالات الإيجابية.

وأوضحت زايد، بمؤتمر صحفي مع وأسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام، منذ قليل، للحديث عن آخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا وإجراءات الدولة للحيلولة دون انتشاره، أن هدف مصر هو خفض نسبة الإصابات اليومية من فيروس كورونا المستجد، ومنع زيادتها في وقت قليل بشكل يؤدي إلى تفشى الإصابات بشكل لا تستطيع المستشفيات والقوى البشرية استيعابها.

وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية قيمت الوضع في مصر واعتبارها تطبق إجراءات احترازية بشكل كبير واستباقي للفيروس، مشيرة إلى أن الحالات الأكثر خطورة للإصابة بالفيروس هي الحوامل ونقص المناعة وكبار السن.

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