وزيرة الصحة: الأطقم الطبية «أبطال».. وتم صرف مكافآت مالية تقديرًا لدورهم





اقرأ أيضاً:

وأكدت هالة زايد، وزيرة الصحة، أن الأطقم الطبية التى تعمل على علاج مصابى فيروس كورونا «أبطال»، وأن ما يقومون به ضريبة الجندي الذي يعمل في الموقع الميداني، مضيفة «بهم سوف نتمكن من الخروج من هذه الأزمة، ونولي اهتمامًا كبيرًا بصحتهم وتأمينهم».وقالت زايد، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد فى ديوان وزارة الصحة، إنه تم صرف مكافآت مالية لأطقم التمريض والأطباء تقديرًا لدورهم البطولى.توجهت وزيرة الصحة والسكان، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولرئيس الوزراء على دعمهم القطاع الطبي والدور الذي يقومون به في مواجهة فيروس كورونا.