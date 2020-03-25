مستقبل وطن يواصل جهود التعقيم والتوعية لمكافحة فيروس كورونا

واصل حزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، اليوم الأربعاء، أعمال التوعية والتطهير والتعقيم المستمر، فى جميع محافظات الجمهورية.وواصل الحزب خدماته في كل المواقع الخدمية، والأماكن الحيوية، والمنشآت العامة، والمساجد، والكنائس، وتم توزيع الكمامات والقفازات الطبية، والبوسترات التوعوية.كما تم بث رسائل توعية عن فيروس كورونا المستجد وأعراضه وطرق الوقاية منه، عبر جميع قنوات الحزب على مواقع التواصل.