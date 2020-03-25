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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محاكمة عصابة سرقة شقق المطرية

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:40 م
محكمة
محكمة
حسام التمساح
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قررت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الأربعاء، إحالة تشكيل عصابي، إلى محكمة الجنح؛ لنظر محاكمتهم في سرقة المساكن.

كان قسم شرطة المطرية تلقى بلاغًا يفيد سرقة شقة ربة منزل أثناء غيابها وبعمل التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات، وتم ضبط كل من: "عيد. ط"، عاطل، "سمير. ج"، عاطل، "حامد. ا"، عاطل.

بإعداد الأكمنة اللازمة على أماكن ترددهم أسفرت إحداها عن ضبطهم، وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات أيدوها، واعترفوا بارتكاب 6 حوادث سرقة من داخل المساكن، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة.

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