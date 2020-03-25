محاكمة عصابة سرقة شقق المطرية

قررت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الأربعاء، إحالة تشكيل عصابي، إلى محكمة الجنح؛ لنظر محاكمتهم في سرقة المساكن.كان قسم شرطة المطرية تلقى بلاغًا يفيد سرقة شقة ربة منزل أثناء غيابها وبعمل التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات، وتم ضبط كل من: "عيد. ط"، عاطل، "سمير. ج"، عاطل، "حامد. ا"، عاطل.بإعداد الأكمنة اللازمة على أماكن ترددهم أسفرت إحداها عن ضبطهم، وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات أيدوها، واعترفوا بارتكاب 6 حوادث سرقة من داخل المساكن، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة.