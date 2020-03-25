«مصر للطيران» تبدأ تسيير رحلة يومية لنقل المصريين العالقين بالكويت

غادرت القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، رحلة مصر للطيران إلى الكويت لإعادة المصريين العالقين بالكويت، حيث تسير مصر للطيران رحلة يوميا حتى إعادتهم جميعا.وقال مصدر مسئول بمصر للطيران، إنه تم التنسيق مع عدة وزارات فى مقدمتها وزارتا الخارجية والهجرة التي طلبت تنظيم هذه الرحلات بالتنسيق مع مصر للطيران وسلطة الطيران المدني الكويتية، التي وافقت على الفور على تنظيم هذه الرحلات، وسيتم تسيير هذه الرحلات بطائرات (بوينج-777)؛ لاستيعاب أكبر عدد من الراغبين في العودة للبلاد.وأضاف: أنه من المقرر أن تقلع هذه الطائرات من مطار القاهرة بدون ركاب على أن تعود في نفس اليوم محملة بالركاب، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة؛ لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والكشف على كافة الركاب القادمين من الكويت، وتحرير كروت المراقبة الصحية من الركاب القادمين والمتضمنة البيانات الكاملة للركاب للمتابعة المستمرة لهم خلال 14 يوما من تاريخ الوصول إلي مصر.وأضاف المصدر، أنه سوف يتم تعقيم الطائرات المتجهة إلى الكويت والقادمة منها بالتعاون مع فرق الطب الوقائي التابعة لمصر للطيران؛ لتشمل قمرة القيادة ومقصورة الركاب والممرات والمقاعد ودورات المياه ومخازن الطائرة، بالإضافة إلى جسم الطائرات من الخارج كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.