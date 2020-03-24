44 ألف إصابة بـ«كورونا» في أمريكا.. ونيويورك تسجل 25665 حالة

أعلن حاكم ولاية نيويورك، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 25 ألفا و665 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وكشفت قناة "NBC" نيوز الأمريكية عن ارتفاع عد الإصابات بالفيروس إلى 44 ألفا و809 إصابة بالمرض.وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن هناك تسارعا كبيرا جدا في الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأنها قد تتحول إلى مركز جديد للتفشى.وأمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق بنشر قوات الحرس الوطني في ثلاث ولايات وهي نيويورك، وكاليفورنيا، وواشنطن من أجل توصيل المساعدات وإقامة المراكز الطبية.جاء ذلك بعدما ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في عموم البلاد إلى 471، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات 35244 شخص حتى أول أمس.