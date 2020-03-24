تجديد حبس المتهمين بقتل شاب رفض تعاطيهم المخدرات أمام منزله

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، اليوم الثلاثاء، حبس المهتمين بقتل شاب رفض تعاطيهم المواد المخدرة أسفل منزلها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.وتبين من التحريات أن المتهمين اقدموا على ارتكاب جريمتهم عقب رفض المجني عليه قيام المتهمين بشرب الحشيش أمام منزله ويوم الواقعة نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، أسفرت عن مقتل المجني عليه.تلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغًا من الأهالي يفيد نشوب مشاجرة ووجود متوفى بأحد الشوارع بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتم العثور على جثة شاب، وبها آثار ضرب وكدمات شديدة.