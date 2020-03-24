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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الأركان يتفقد جاهزية «النصر للكيماويات» لتوفير مواد التعقيم لمجابهة كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:52 ص
الفريق محمد فريد
الفريق محمد فريد
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تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاهزية شركة النصر للكيماويات الوسيطة لتوفير مواد التعقيم والمطهرات في إطار مجهودات الدولة لمجابهة فيروس كورونا.

وتم بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشاركة القوات المسلحة في تقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصري في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتوفير السلع التموينية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وفي هذا الإطار، اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة مجموعة من الإجراءات والتدابير لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، شركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبورواش، لمتابعة الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الشركة والتأكد من جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام لإنتاج مواد ومحاليل التطهير والتعقيم، والتي تم اعتمادها من وزارة الصحة والسكان طبقًا للمواصفات العالمية.

وفي سياق متصل، اصطفت عناصر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للدفع إلى السوق المحلية، حيث تمت مضاعفة كميات المعروضات من المطهرات والمحاليل التي تٌستخدم في أعمال التطهير والتعقيم وكذا السلع التموينية التي تلبي مطالب الأسرة المصرية بأسعار مناسبة، من خلال منافذ جهاز الخدمات العامة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الثابتة والمتحركة، وطرحها بالأسواق لكافة فئات الشعب على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في إطار القضاء على الممارسات الاحتكارية.

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