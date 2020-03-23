«ميرفي»: العزلة وضع طبيعي جديد في العالم بسبب كورونا

حذر كبير المستشارين الطبيين في أستراليا "برندان ميرفي" من الظروف التي يتعرض لها المجتمع الاسترالي بسبب كورونا، حيث سيكون العزلة والانفصال الاجتماعي هو الوضع الطبيعي الجديد ليس لأستراليا فقط بل بالنسبة لباقي دول العالم.وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إنه مع وجود أكثر من 337 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء دول العالم، جعل الدولة تتخذ خطوات نحو الإغلاق التام.وتابعت الصحيفة أن برندان ميرفي تحدث اليوم عن واقع جديد وسط إغلاق دور السينما وصالات الألعاب الرياضية والمطاعم، مشيرًا إلى أنه أصبحنا الآن في عالم مختلف.وقال ميرفي: "قد يستمر هذا العالم لبعض الوقت، هذا هو عالم المسافات الاجتماعية، هذه هي الطريقة الجديدة للتفاعل مع بعضنا البعض طوال الوقت".يذكر أنه تم تأكيد وجود 1642 حالة إصابة في أستراليا.ونوهت الصحيفة عن أنه في ظل سياسات الإنفصال الاجتماعي والعزل الذاتي بسبب كورونا، سيكون أمام الأستراليين خيارات محدودة بشأن الأنشطة في الأماكن العامة.كما أن زيارة معظم الشواطئ، أو إقامة موعد للعب في الحديقة، أو إقامة حفلات أعياد الميلاد، سيكون غير متاح لهم خلال الأشهر القادمة، بينما تحاول الحكومة الأسترالية التصدي لكورونا.وبالمثل يتم تنفيذ إجراءات إغلاق في جميع أنحاء البلاد، وتغلق جميع المطاعم والمقاهي، فضلًا عن المقاهي ودور السينما وأماكن العبادة والصالات الرياضية.ومن جانبه أوضح ميرفي بأنه في الوقت الحالي يستطيع الأشخاص زيارة متاجر البيع بالتجزئة وصالونات الشعر والتجميل، ولكن قد يتم تقييدها مرة أخرى إذا اضطرت الحكومة إلى فرض عمليات إغلاق أكثر صرامة.