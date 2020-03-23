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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موعد شهر رمضان الكريم هذا العام 1441 - 2020

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:00 م
شهر رمضان
شهر رمضان
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ننشر لكم عبر هذا التقرير، موعد شهر رمضان الكريم 1441 - 2020، حيث يعد هذا الشهر  من الشهور المقدسة فى مصر والعالم العربى والمسلمين فى مختلف بيقاع العالم، فصوم الشه الكريم من أهم اركان الإسلام الخمس، لشهر رمضان مكانة خاصة في التراث والإسلامى وتاريخ المسلمين.

 رمضان هو موعد نزول القرآن على سيدنا محمد فى ليلة القدر، ويرتبط شهر رمضان أيضًا في الدول الإسلامية بالعديد من الشعائر الدينية مثل: صلاة التراويح والاعتكاف، كما يرتبط بالعديد من العادات مثل دعوة الأخرين على الإفطار وإقامة موائد للإفطار.

موعد شهر رمضان الكريم 1441 - 2020

يتسارع الكثيرين من المسلمين لمعرفة توقيت الشهر الكريم من كل عام، ذلك لما يزامنها من احتفالات والعديد من المظاهر التراثية التي ارتبطت بهذا الشهر الكريم مثل: الفانوس والزينة ومأكولات وبعض الحلوى شخصية المسحراتي، من المتوقع أن يكون موعد شهر رمضان الكريم 1441 - 2020 هذا العام في أواخر شهر أبريل وبالتحديد يوم الخميس 23 من ابريل القادم، وذلك يعني أن أول يوم في الشهر رمضان سيوافق يوم الجمعة 24 أبريل 2020، من العام الهجري 1441.


يعد صوم الشهر من أفضل أبواب للتوبه والرجوع إلى الله، تُفتح فيه أبوابُ الجنّةِ لكثرة الأعمال الصالحة التي يَتّقربُ بها العبد إلى الله، وفيه تُغلقُ أبوابُ النار، من فضائل هذا الشهر أيضًا مُضاعفة الحسنات؛ حيثُ إنّ النافلة فيه تَعدلُ أجرَ الفريضة، والفريضةُ تَعدِلُ فيه أجر سبعين فريضة.

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وفيهذا السياق، جاء الصيام لينذر العالم بأن هناك أناس يعيشون في هذا الواقع المظلم، ولا يجدون كسرة خبز يأكلونها، فالأصل في فرض الصيام أن يشعر المسلم بأخيه المسلم، وأن يتحسس جوعه، ويطمئن به نفسه، من خلال الأعمال الخيرة التي يقوم بها المؤمن في هذا الشهر.



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