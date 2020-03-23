وزير الإعلام: خيار تعطيل المواصلات العامة مطروح

قال الدكتور أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، إن قرار حظر التجول ليس الحل السحري لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، لكنه خيار الضرورة ونجاحه يقترن بمساعدة الناس ووعي الجماهير.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العربية الحدث": "نحن أمام فيروس لا يهدد مصر وحدها أو المنطقة، وإنما الإنسانية جمعاء"، مشيرا إلى أن خيار تعطيل المواصلات كليا أو جزئيا بين محافظات ومناطق مختلفة خيار مطروح، ولكن في مراحل مقبلة.وأردف: "المسؤولية الآن تخص الجميع بما يعكس فكرة الضمير الجمعي، كل شخص مسؤول عن أسرته".وناشد جموع المصريين بضرورة أخذ الحيطة والحذر قائلًا: "الفيروس قريب مننا كلنا ناخد بالنا كويس، الدولة تحاول إطالة أمد المرحلة الثانية بقدر المستطاع وعدم الدخول في مراحل جديدة أملًا في الحصول على مصل أو دواء قريب شافي لمصابي هذه الفيروس".