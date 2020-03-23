رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الأزهر للفتوى الإلكترونية»: من مات بكورونا شهيد

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:49 م
الأزهر العالمي للفتوى
الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
أ ش أ
طباعة
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن مَن مات بفيروس كورونا فهو شهيد، له أجر شهداء الآخرة، ويُطبَّق عليه ما يُطبَّق على أموات المسلمين من أحكام الدنيا، من غُسلٍ وتكفينٍ وصلاةٍ جنازة؛ لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشُّهَداءُ خمسةٌ: المَطعونُ، والمَبطونُ، والغَريقُ، وصاحبُ الهدمِ، والشهيدُ في سبيلِ اللهِ» [مُتفق عليه].

وذكر المركز في بيان اليوم الاثنين، - ردا على أحد الأسئلة التي وردته والذي يقول "هل يُعدّ الميت بفيروس كورونا شهيدًا؟" - أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: «ما تعدُّونَ الشَّهيدَ فيكُم؟» قالوا: يا رسولَ اللَّهِ، مَن قُتِلَ في سبيلِ اللَّهِ فَهوَ شَهيدٌ، قالَ عليه الصلاة والسلام: «إنَّ شُهَداءَ أمَّتي إذًا لقليلٌ»، قالوا: فمَن هم يا رسولَ اللَّهِ؟ قالَ: «مَن قُتِلَ في سبيلِ اللَّهِ فَهوَ شَهيدٌ، ومن ماتَ في سبيلِ اللَّهِ فَهوَ شَهيدٌ، ومَن ماتَ في الطَّاعونِ فَهوَ شَهيدٌ، ومَن ماتَ في البَطنِ فَهوَ شَهيدٌ»، وزَادَ في روايةٍ «والغَرِقُ شهيدٌ» [صحيح مسلم].

وأضاف المركز أنه بناء على ذلك الحديث الشريف فإن مَن مات بفيروس كورونا داخل في حكم من مات بالطاعون، مشيرا إلى ما قاله ابن منظور في (لسان العرب) بشأن تعريف الطَّاعون بأنه: «الْمَرَضُ الْعَامُّ وَالْوَبَاءُ الَّذِي يَفْسُدُ لَهُ الْهَوَاءُ فَتَفْسُدُ لَهُ الأَمْزِجَةُ وَالأَبْدَانُ».

وأوضح أ المركز أنَّ الشهداء نوعان: شهيد الدنيا والآخرة، وشهيد الآخرة، مبينا أن شهيد الدنيا والآخرة هو من مات في قتال أعداء الدين والوطن، وحكم هذا الشهيد أنه لا يُغسَّل ولا يُصلَّى عليه، بل يدفن على حالته.

أما النوع الثاني من الشهداء وهو شهيد الآخرة فهو من مات بسببٍ معين من مجموعة الأسباب التي ذُكرت في الحديث الشَّريف، والتي منها الموت بسبب وباء كفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ولكنه يُغسَّل ويُكفَّن ويُصلَّى عليه صلاة الجنازة.

ودعا المركز المولى عز وجل اللهَ أن يرحم شهداء الوطن، وأن يحفظ مصر وشعبها، جيشها وشرطتها وأطباءها، وجميع العاملين لوقاية بلادنا ضرر الوباء، وأن يصرف عنا وعن العالمين السوء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

شوبير يفجر مفاجأة حول تأجيل دوري الأبطال وإلغاء الدوري المصري

«الأوقاف»: إنهاء خدمة إمامين خالفا قرار غلق المساجد

«الصحة»: 4 وفيات و33 إصابة جديدة بـ«كورونا»

الصور

image description

مستشفى إسنا يعلن شفاء أول دفعة من مصابي كورونا (صور)

image description

محافظ سوهاج يزور مكتبة رفاعة الطهطاوي (صور)

image description

حملات لتأمين مداخل الوادي الجديد في إطار مواجهة كورونا (صور)

image description

«عربى وإنجليزى».. رسالة أطباء مستشفى أبوخليفة للمصريين (صور)

image description

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

الأكثر قراءة

الصحة العالمية تدعو الرئيس السيسي لتحدي «أيدي نظيفة»

«التعليم»: دروس تليفزيونية لطلاب «3 ثانوى»

شوبير يفجر مفاجأة حول تأجيل دوري الأبطال وإلغاء الدوري المصري

الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى يوم الخميس

إنفوجراف

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

«خَربها مع أصحابه».. هكذا أنفق نجيب محفوظ أول راتب يتقاضاه من الكتابة

تفاصيل الفيلم الممنوع من العرض لـ سعاد حسنى.. جيش إحدى الدول اعترض عليه

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. فريد شوقي السبب

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

الصحة

زراعة الشعر بتقنية fue الاحدث والافضل... الدكتور شادي سامي يوضح

تناول الحوامل للأسماك باعتدال مفيد للطفل

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد على مميزات التخسيس اون لاين في ظل ازمة كورونا

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

منوعات

رابط موقع بنك المعرفة المصري والمذاكرة الرقمية.. طريقة التسجيل والدخول

السعودية تشتري 1.2 مليون طن من علف الشعير

حجر ألزامي لكبار السن بروسيا

اليابان تدرس تأجيل أولمبياد طوكيو

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
سيمفونية الرئيس.. وجسورالثقة!
لينا مظلوم
قبل القمة.. اسمعوا صوت مصر يرحمكم الله
مؤمن المحمدي
موشا
د. منى حلمى
فى حب الرجل الوحيد الذى يمنعنى من الجنون أو الانتحار
المزيد

الثقافة

«نايات وطبول» جديد هيئة الكتاب

«بناء المجتمع المعرفي» كتاب للعالم محمود المظفر

أبوظبي تحتضن أول أمسية شعرية افتراضية

انطلاق ثاني حلقات المرحلة الثالثة من «شاعر المليون».. غدا