16 إيرانيًا ضحية السيول والأمطار

أعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي، عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين جراء سيول اجتاحت عدة مدن إيرانية.وقال خالدي، في تصريح لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية: "وقعت سيول إثر هطول أمطار غزيرة في 7 محافظات إيرانية، هي هرمزغان، بوشهر، فارس، سيستان، وبلشستان، قم، جيلان وكرمان".وأضاف أن هذه السيول أسفرت عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين، 4 منهم إصاباتهم طفيفة، مشيرًا إلى فقدان مواطنين اثنين في مدينة رودان.