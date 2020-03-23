70 % من اليابانيين قلقون من تأثير إغلاق المدارس على أبنائهم

كشف استطلاع للرأى أجرته مؤسسة يابانية غير ربحية أن نحو 70% من أولياء الأمور اليابانيين قلقون من تأثير إغلاق المدارس فى أنحاء البلاد بسبب تفشى فيروس كورونا،على أبنائهم.وأشار المشاركون فى الاستطلاع الذى أجرته مجموعة المساعدة "فلورنيس" إلى أن التوتر العقلى الشديد الناجم على التغييرات فى الروتين اليومى بجانب عدم القيام بواجبات كافية أكثر ما يثير قلق أولياء الأمور.وبلغت نسبة من قالوا أنهم "قلقون" أو "قلقون للغاية" 9ر69 فى المئة من عدم وجود تدريبات يؤديها أطفالهم، كما شكل التوتر لعدم تمكن الأطفال من رؤية أصدقائهم وعدم انتظام الدراسة نسبة 57 %.وشارك فى الاستطلاع 8339 من أولياء الأمور خلال الفترة من 6 حتى 9 مارس الحالى.يذكر أن رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى دعا فى الشهر الماضى المدارس الابتدائية والاعدادية والعليا فى جميع أنحاء البلاد إلى تعليق الدراسة مؤقتا حتى أوائل أبريل للتصدى لتفشى فيروس كورونا.