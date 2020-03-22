«القومي للبحوث» يحرز تقدما في التعرف على «كورونا»

قال الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، إن البحث العلمي يجب أن يأتى فى المرتبة الأولى والعالم فيما بعد كورورنا سيختلف كثيرًا.وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية، أن المركز القومي للبحوث يعكف على إنتاج مصل مضاد لفيروس كورونا، وتوصلنا لإنتاج مجموعات تساعد فى التعرف على الفيروس وعرفنا كيف ننتجها وسنتقدم بها لوزارة الصحة.وتابع: فيما يتعلق بإنتاج المصل فنحن نعمل على مدار 24 ساعة حتى يتم إنتاجه فى أقرب وقت، مشيرًا إلى أنه من قبل قدوم الفيروس فنحن مستعدون بفرق بحثية لمعرفة الفيروس، وقريبا نتوقع الحصول على المصل والتقدم به لوزارة الصحة.