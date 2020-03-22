طريقة محمد رياض لمواجهة كورونا

تحدث الفنان محمد رياض عن طريقته لمواجهة فيروس كورونا المتفشي حول العالم هذه الفترة.وكشف محمد رياض، لـ"الدستور"، كيف يواجه هذا المرض، حيث قال: "في البداية أؤمن أن الله هو الحافظ وهو من يتحكم في الأمور بالطبع، لكن لا بد أن نفعل ما يبعدنا عن هذا الوباء، فالله قال (أعقلها وتوكل) و(لا ترموا أنفسكم إلى التهلكة)، لذا لا بد أن يكون الحرص هو الأساس، خاصة في هذه الفترة".وتابع: "ليس من الصحيح أن نأخذ الأمور على محمل الهزار، وهذا لطيف بالطبع، لكن لا بد أن نكون جادين في هذه الفترة، وأدعوا الله أن يبعدنا عن أي وباء".واختتم: "بالطبع أتبع كل سبل الوقاية الممكنة، فعندما أذهب للمنزل، أعمل على غسل يدي ووجهي ورجلي بالشكل الصحيح، فأنا في الأساس كيميائي وخريج كلية العلوم، وأعلم جيدًا ما هي الإجراءات المتبعة في هذه الحالات".