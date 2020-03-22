ضبط 3 إرهابيين في كركوك.. والعثور على 10 عبوات ناسفة بسامراء

ألقت قوات الشرطة الاتحادية العراقية، القبض على 3 إرهابيين في كركوك، وعثرت على 10 عبوات ناسفة في سامراء.وذكر بيان للقيادة وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم الأحد، أن الفرقة السادسة ألقت القبض على 3 من المطلوبين وفق المادة ٤ إرهاب، أحدهم يدعى (أبو محمد جزيرة) ضمن قاطع المسؤولية في كركوك، وتم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.وأضاف البيان، أن قوة من قيادة الفرقة الرابعة شرطة اتحادية عثرت على 10 عبوات ناسفة أثناء تطهير قاطع عمليات سامراء، حيث تم تفجير وإتلاف المواد موقعيا من قبل هندسة ميدان الفرقة.