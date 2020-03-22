ماذا نردد بعد قول المؤذن «صلوا فى بيوتكم»؟.. الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: «ماذا نردد عندما يقول المؤذن صلوا في بيوتكم؟».وأجابت الإفتاء، عبر الصفحة الرسمية، عن السؤال بأنه يتم الترديد خلفه بقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله».وشددت دار الإفتاء على أنه يحرم الإصرار على إقامة الجمع والجماعات في المساجد، تحت دعوى إقامة الشعائر والحفاظ على الفرائض، مع تحذير الجهات المختصة من ذلك، وإصدارها القرارات، مؤكدة أن المحافظة على النفوس من أهم المقاصد الخمسة الكلية، ويجب على المواطنين الامتثال لهذه القرارات الاحتياطية والإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة؛ للحد من انتشار هذا الفيروس الوبائي.