بعد إغلاق المساجد.. جابر طايع يكشف مصير صلاة الجنازة على المتوفى

قال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الشيخ جابر طايع، إن صلاة الجنازة لا يشترط أن تقام في المسجد، مشيرًا إلى أنها تقتصر على أقارب المتوفي، وتكون في الساحات الخارجية للمسجد، أو قبل المقبرة.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "الصلاة عند المسسلمين لا تشترط المسجد، يمكن أن تصلى في أي مكان طهور، وصلاة الجنازة لا تستوجب الركوع ولا السجود".وقررت وزارة الأوقاف، إيقاف إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، واقتصار المساجد على رفع الأذان بدءا من اليوم السبت ولمدة 15 يوما.وفي سياق متصل، قال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة، إن صلاة الجنازة تقتصر على أسرة المتوفي فقط، مؤكدًا أن كل أنشطة الكنيسة متوقفة، ولا يتواجد في كل كنيسة إلا 3 أفراد أو 5، ولا توجد أي تجمعات.