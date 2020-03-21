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السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية ومدير الأمن يتفقدان غلق المقاهي والمحال العامة

السبت 21/مارس/2020 - 10:14 م
غلق المقاهي
غلق المقاهي
ولاء القاضى
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تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، يرافقه اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، مساء اليوم، أعمال غلق الكافيتريات والمقاهي والمولات التجارية والمحال العامة بنطاق مركز ومدينة شبين الكوم، وذلك تفعيلا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بغلق المحلات العامة من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحا، مشيرا إلى أنه تم التأكد من غلق كافة المحلات والمولات التجارية في الموعد المحدد بنطاق المحافظة.

ومن جانبه أشار أبو ليمون إلي أنه أصدر توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية وتنفيذ قرار الغلق في المواعيد المقررة وأنه لا تهاون مع المخالفين.

يأتي هذا في إطار الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما أشار محافظ المنوفية إلى استمرار الحملات بنطاق المحافظة لمتابعة تنفيذ الاجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنه تم غلق 442 مركزا وسنتر تعليمي على مستوي مراكز ومدن وقرى المحافظة منذ بدء الحملة، بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، كما تم تدعيم لجان متابعة القادمين من الخارج والحالات المخالطة للحالات الإيجابية واستمرار المتابعة لمدة 14 يوم من تاريخ وصولهم للتأكد من عدم إصابتهم وتخصيص أرقام للإبلاغ عن حالات الاشتباه.

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