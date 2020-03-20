وزير الداخلية يهنئ السيسى بالإسراء والمعراج

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.جاء بها: يطيب لى وهيئة الشرطة ونحن نستقبل ذكرى الإسراء والمعراج أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى، سائلين المولى- عز وجل- أن يمتعكم بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد.. إننا لنستلهم من احتفالنا السنوى بتلك الذكرى العطرة المُثل والقيم الرفيعة فى الصمود والتضحية فى سبيل بلوغ مرتجيات رسالة سامية.. وكيف يكون الثواب والاحتفاء جزاءً للمخلصين والمثابرين لإعلاء كلمة الحق ونصرته.. والعلو فوق معاول الهدم وإزهاق الباطل ودحضه.. حفظكم الله لمصر سيادة الرئيس وحفظ مصر بكم.. وسدد على طريق الحق والعدل خطاكم.. للمزيد من التقدم والرخاء والازدهار.. إنه نعم المولى ونعم النصير.. وكل عام وسيادتكم بخير.