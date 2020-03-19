طارق عامر: قادرون على حماية الاقتصاد من تداعيات «كورونا»

أكد محافظ البنك المركزي، طارق عامر، اليوم الخميس، أن مصر قادرة على حماية اقتصادها الأسرع نموًا في الشرق الأوسط من تداعيات فيروس كورونا التاجي "كوفيد- 19".وقال المحافظ، في تصريح لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، إن مصر لديها السبل الكافية لتحييد الاضطراب العالمي الناجم عن تفشي الوباء التاجي عن اقتصادنا.وكان المركزي المصري قد خفض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، بما يعادل 3%، وهو الأكبر على الإطلاق، بعد اجتماع طارئ، الإثنين الماضي، ليصبح سعري عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.75% و9.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن الحكومة المصرية خصصت أيضًا 100 مليار جنيه مصري (أي 6.4 مليار دولار) من أجل مكافحة الفيروس.