إسلام جمال يقدم الجانب الإنساني بحياة الشهيد المنسي في «الاختيار»

يخوض الفنان إسلام جمال سباق رمضان، بمسلسل "الاختيار" مع النجم أمير كرارة، حيث يقدم الجانب الإنساني في حياة الشهيد أحمد المنسي، كما يشارك في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع النجمة ياسمين عبدالعزيز، ويقدم من خلاله شخصية مختلفة وجديدة عليه ويدور العمل في إطار رومانسي.وأعرب الفنان إسلام جمال، عن سعادته الشديدة بمشاركته الفنانة ماجدة زكي بطولة مسلسل "قوت القلوب"، مؤكدا أنها رشحته للقيام بدور ابنها خلال أحداث العمل ورحب المخرج مجدي أبو عميرة بترشيحها له، مشيرا إلى أن المسلسل يدور في إطار اجتماعي كوميدي وهو يقدم دور نجلها الذي يتسبب في إيقاعها في العديد من المشكلات والأزمات وتقف بجانبه طوال الوقت وتنصحه وتجمعهم العديد من المواقف الكوميدية.وأضاف إسلام جمال، أنه وجد متعه كبيرة في العمل بمسلسل "قوت القلوب" مع فريق عمل المسلسل، للتفاهم والتناغم المتواجد بينهم، مؤكدا أن المسلسل سيتم تقديمه في ٤٥ حلقة سيتم عرض منهم ٢٠ قبل رمضان، ويستكمل بعد رمضان مرة أخرى على قناة الحياة.