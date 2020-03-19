ارتفاع إصابات «كورونا» في البرازيل إلى 428 حالة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 428 إصابة مؤكدة حتى الأن.أعلنت البرازيل عن ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس من 291 حالة إلى 428 إصابة، وتسجيل حالة وفاة واحدة.وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم تجاوز الـ200 ألف مصاب، فيما تم تسجيل أكثر من 8 آلاف حالة وفاة حتى الآن.