الليلة.. عبدالحفيظ طايل يناقش ديوانه عائلة يموت أفرادها فجأة

تعقد بدار ميريت للنشر، بمقرها الكائن بوسط البلد، في السادسة من مساء اليوم الخميس٬ لقاء مفتوح لمناقشة ديوان "عائلة يموت أفرادها فجأة" والصادر مؤخرًا عن الدار، للكاتب عبد الحفيظ طايل.ومن إحدي قصائد الديوان نقرأ:عائلة يموت أفرادها فجأةكانوا يضحكونيلقون النكات ويضحكونيتوسطهم طبق فاكهة وإبريق شايوبينما يضحكون يصعد أحدهم بيسركأنما صعد مع أبخرة الشايوكان المارة يميزونهم بضحكاتهمثمة ضحكة مكتومةضحكة للداخلكزغرودةترن فقط في فضاء القلبضحكةواضحة للداخلثمة ضحكة بالعين الوسيعةملؤها فدان قطن ولا تصدر صوتاوكان المارة كلما مرت لحظة صمتقالوا: إنه يضحككانوا كلما غابت ضحكةعرفوا من صعدأولا: ضحكة عبد الله محمود السيدكصهيل خيل مكتومكان يرسل ضحكته لداخل جسمهكان يقول أنه مسكون بعفاريتوكان يلقي نكاته عن البشرويضحك قبل أن يكمل الجملة الأخيرة قائلًا عرفها العفاريتثم فجأةيحكي عن الموتى:هل حكاياتهم مملوءة بالحياة إلى هذه الحد؟يجلس واحد منهم على أريكة معلقة كأرجوحة ويقولكنت أجلس على المقهى في ذات الموعد كل صباحيعرفني النادل وصاحب المقهىإذ كنت عادة أشعل سيجارة بينما أدخن أخرىوكنت بين الحين والآخر أهتف: وكزته فماتكان النادل يضع أمامي شايا ثقيلا يصاعد منه البخار بينما يحدق عابرون في صرختي ويتبعونهاكخاطرة تمر سريعا بدماغ النادليومها صعدت رائحتي مع بخار الشايكأنما عيال يركلون كرة في الفراغ.يشار إلي أن "طايل" سبق وصدرت له أعمال: يحدث، فقه الانتهاك، حكايات الشرفة، وديوان يحمل جثة ويغني.