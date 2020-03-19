حظك اليوم.. برج العقرب الخميس 19 مارس 2020
الخميس 19/مارس/2020 - 01:33 ص
شيماء دهبطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العقرب ليوم الخميس، الموافق 19 مارس 2020، والتي جاءت على النحو التالي:
مهنيًا: بالرغم من المعاكسة الفلكية من القمر من برج الدلو المواجه لبرجك إلا أنك سوف تتابع حديث عن ممتلكات وعائدات مالية وأعمال بيع وشراء تعود عليك بالربح الوفير.
عاطفيًا: يلفت نظرك شخص فتقع بغرامه من النظرة الأولى، سرعان ما تفكر في التمهل بالارتباط.
صحيًا: صمّم على محاربة السمنة، وضع خطة للقضاء عليها قبل بداية فصل الصيف.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.