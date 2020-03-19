حظك اليوم.. برج العقرب الخميس 19 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العقرب ليوم الخميس، الموافق 19 مارس 2020، والتي جاءت على النحو التالي:





مهنيًا: بالرغم من المعاكسة الفلكية من القمر من برج الدلو المواجه لبرجك إلا أنك سوف تتابع حديث عن ممتلكات وعائدات مالية وأعمال بيع وشراء تعود عليك بالربح الوفير.





عاطفيًا: يلفت نظرك شخص فتقع بغرامه من النظرة الأولى، سرعان ما تفكر في التمهل بالارتباط.





صحيًا: صمّم على محاربة السمنة، وضع خطة للقضاء عليها قبل بداية فصل الصيف.



