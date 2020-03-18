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الأربعاء 18 مارس 2020 الموافق 23 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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رانيا محمود ياسين تخضع لجراحة وتطلب الدعاء لها (صورة)

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:42 م
رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين
ياسمين عباس
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شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.

وظهرت رانيا محمود ياسين مرتدية ملابس العمليات داخل أحد المستشفيات، وكان برفقتها زوجها الفنان محمد رياض، وصديقتها الفنانة منة بدر تيسير، وعلقت عليها، قائلة: "عملية بسيطة الحمد لله دعواتكم لي بالشفاء"، ودعا لها الآلاف من متابعيها بالشفاء العاجل.

ومن ناحية أخرى، تنتظر الفنانة رانيا محمود ياسين، عرض مسلسل "فلانتينو"، بطولة الزعيم عادل إمام، في سباق دراما رمضان المقبل، وهو إخراج رامي إمام، وتأليف أيمن بهجت قمر.

كما تواصل رانيا محمود ياسين، تصوير دورها في مسلسل "سيف الله"، عن قصة الصحابي خالد بن الوليد للعرض خلال رمضان المقبل، بطولة عمرو يوسف، وتأليف إسلام حافظ، وإخراج رءوف عبدالعزيز، من إنتاج سينرجي.

يذكر أن آخر أعمال رانيا محمود ياسين، الحدوتة الأخيرة من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" بعنوان "ما يطلبه المستمعون"، ويشارك في بطولته إيهاب فهمي، نرمين الفقي، محمد عادل، أحمد رفعت، وآخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أكرم فريد.
رانيا محمود ياسين تخضع لجراحة وتطلب الدعاء لها (صورة)
رانيا محمود ياسين تخضع لجراحة وتطلب الدعاء لها (صورة)

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