وفاة 1135 وارتفاع الإصابات إلى17361 بكورونا في إيران

أعلنت إيران اليوم الاربعاء عن تسجيل 147 وفاة جديدة جراء انتشار فيروس كورونا، خلال الاربعة وعشرين ساعة الماضية وهو ما يعد أعلى معدل للوفيات في البلاد، وأفادت وزارة الصحة الإيرانية، بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع خلال الساعات الـ 24 الماضية من 988 إلى 1135 حالة.وأضافت الوزارة أنها رصدت 1192 إصابة جديدة خلال اليوم الماضي، لترتفع الحصيلة العامة للمرضى المسجلين من 16169 إلى 17361 حالة.فيما أشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد من 5389 إلى 5710 حالة.