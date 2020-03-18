غدًا.. بدء تعليق الرحلات الدولية للمطارات المصرية

يطبق غدًا الخميس، وحتى 31 مارس الجارى، قرار تعليق الرحلات الدولية من وإلى مطار القاهرة الدولي لمنع انتشار فيروس كورونا، والذي أعلن عنه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، قبل أيام، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، المصنف حسب منظمة الصحة العالمية كوباء.ومن ناحيته، أكد الطيار محمد منار أن المجال الجوي المصري غير مغلق، وأن قرار تعليق حركة الطيران لا يشمل رحلات الطيران الداخلية، ورحلات الشحن الجوي لعدم الإضرار بمصالح المواطنين، مؤكدًا أنه سيتم الاستمرار في تطهير كافة المطارات خلال فترة التعليق والمنشآت الحيوية بقطاع الطيران المدني.يذكر أن الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وقيادات الوزارتين رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس غرفة الشركات السياحة، اجتمعوا لمناقشة تنفيذ القرار الخاص بتعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية اعتبارا من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2020 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى يوم 31 مارس 2020.وأكد الوزيران أنه لن يتم غلق المجال الجوي المصري خلال مدة التعليق، وأن المطارات المصرية سوف تستمر في استقبال الطيران العارض والدائم "دون ركاب"، وذلك للسماح للوفود السياحية الموجودة في مصر لاستكمال برامجهم السياحية ومغادرتها والعودة إلى بلادهم في مواعيد سفرهم المقررة على رحلاتهم، وذلك دون استقدام أي وفود جديدة خلال فترة تعليق الطيران.