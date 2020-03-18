«بنات موسى» تلفت الأنظار إلى حكايات «إلا انا» (صور)

أشعلت الحلقات الأربعة الأولى من حكاية «بنات موسى»، الذي يتم عرضه حاليا عبر مجموعة قنوات «dmc»، أولى حكايات مسلسل «إلا أنا» مواقع التواصل الاجتماعي، حيث توالت التعليقات وكتابات الجمهور عن الحكاية وما تطرحه من قضية مهمة مازالت تحدث حتى يومنا هذا.المسلسل من إنتاج شركتي «سينرجي» و«أروما ستوديوز»، ويلعب بطولة هذه الحكاية كل من النجوم وفاء عامر، وصبري فواز، وكمال أبو رية، ومحمد عز، والفنانة القديرة نادية رشاد، والفنانة صفاء جلال، والفنانين الشباب ديانا هاشم، وهاجر عفيفى، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعى، ومصطفى عبدالسلام وفتحي سالم.مسلسل «إلا أنا»، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج محمد أسامة، وهو مكون من ٦٠ حلقة من فكرة الكاتب يسرى الفخرانى، لمجموعة من القصص المستقلة، مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يشتمل على٦ بطلات، بـ٦ مسلسلات، وكل مسلسل في ١٠ حلقات، تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة.