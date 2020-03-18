وزير التعليم العالى يناشد الطلاب بضرورة البقاء فى المنزل

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المجلس الأعلى للجامعات نسق مع روؤساء الجامعات المصرية لتنفيذ خطة التعلم عن بعد فور قرار الرئيس السيسي بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا، وبالفعل بدأت الكثير من الجامعات ببث المواد التعليمية لها عبر الموقع الإلكتروني لها مو يوم الأحد الماضي.وأضاف "عبد الغفار"، خلال تصريحات له عبر الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الجامعات لم تأخذ هذه الخطوة من هذا الوقت؛ بل منذ فترة لإعداد التعليم الإلكتروني وتطبيقه في كافة الجامعات قبل انتشار فيروس كورونا.وأوضح وزير التعليم العالي أنه يتم متابعة الدراسة عن طريق الإنترنت بشكل دائم عن طريق أعضاء المجلس الأعلي للجامعات، مناشدا الطلاب بأن يستثمروا توقف الدراسة لمدة أسبوعين في مراجعة المواد الدراسية، التي كانت على مدار العام، كذلك الاستعداد للامتحانات الفصلية وكذلك المساعدة، في عدم انتشار الفيروس أو نقل الفيروس من شخص لشخص.