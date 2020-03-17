مؤذن يدخل في نوبة بكاء شديدة بالسعودية بسبب «ألا صلّوا في رحالكم»

دخل مؤذن في أحد مساجد "تمير" بالسعودية في نوبة بكاء شديدة خلال رفعه أذان صلاة العشاء بسبب مقولة "ألا صلوا في رحالكم"، بعد قرار منع إقامة الصلاة في جميع مساجد السعودية مع الالتزام برفع الأذان باستثناء الحرمين الشريفين.وأصدرت هيئة كبار العلماء السعودية، اليوم، قرارها عقب دورتها الاستثنائية الخامسة والعشرين المنعقدة بمدينة الرياض على ما يتعلق بجائحة كورونا، وسرعة انتشارها وكثرة الوفيات بها واطلعت على التقارير الطبية الموثقة المتعلقة بهذه الجائحة.واستعرضت هيئة كبار العلماء النصوص الشرعية الدالة على وجوب حفظ النفس.