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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«فوضى الكورونا».. هروب 1300 من نزلاء سجون البرازيل (فيديو)

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:25 م
الكورونا
الكورونا
محمد عبدالعزيز
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أعلنت السلطات البرازيلية هروب العديد من نزلاء السجون في مدينة ساو باولو، عقب إعلان تنفيذ إجراءات مشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وهرب السجناء قبل التعليق المؤقت لإجراء خروج السجناء من السجن لمدة يوم واحد مؤقتا بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت السلطات إن التعليق كان ضروريا، لنحو 34 ألف سجين كان من المقرر إعادتهم للسجون، ومن المحتمل أن ينشروا الفيروس بين السجناء وأطقم العاملين.

وفقا لتقارير إعلامية محلية، فقد فر نحو 1300 سجين من عدة سجون.

وأظهر مقطع فيديو على موقع تواصل اجتماعي هروب السجناء من أحد السجون.

ويعتقد أن عصابة ” فيرست كابيتال كوماند” أحد أكبر العصابات في البلاد هى من يقف وراء التمرد، وفقا لموقع يو او ال الالكتروني.

ويشار إلى أن الكثير من السجون مكتظة بالسجناء في البرازيل.

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