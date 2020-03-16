الحكومة: 3 وفيات و150 إصابة بـ«كورونا»

كشف أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى مصر إلى 150 حالة، منها 80 حالة مصرية، مضيفًا أنه تم تسجيل 3 وفيات.وأوضح هيكل، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن قرارى تعليق حركة الطيران، وتعليق الدراسة، هدفهما الحفاظ على صحة المصريين، مشددًا على أنه لا يجوز أن يأخذه المصريون باستهتار ويبدأون في الخروج حتى لا تحدث كارثة.