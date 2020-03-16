المتحدث العسكرى ينفى رش مروحيات الجيش مبيدات ضد فيروس كورونا

نفى المتحدث العسكرى العقيد تامر الرفاعى، صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام مروحيات عسكرية برش مبيدات ضد فيروس كورونا على كل محافظات الجمهورية.وأكد، فى بيان، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أن المتحدث العسكرى هو المصدر الرسمى الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة.وأضاف أن القوات المسلحة تواصل التعاون مع كافة أجهزة الدولة فى الاستعدادات الجارية لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى.