النقض تؤيد حكمًا ضد تامر حبيب لسبه أحمد موسى

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم الصادر ضد تامر حبيب في القضية المرفوعة ضده من الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" بقناة صدى البلد، بتهمة السب والقذف بأحد البرامج.وكان الإعلامي أحمد موسى كلف محاميه عمر الأصمعي برفع جنحة ضد حبيب وقضت محكمة الجنح بمعاقبته بغرامة مالية وتعويض، وأيدت الاستئناف الحكم، وبعد رفض محكمة النقض الطعن الذي قدمه المتهم أصبح الحكم باتا ونهائيا.وأقام موسى دعوى مدنية بمبلغ مليون جنيه تعويضا، وما زالت منظورة أمام القضاء، وسيتم التبرع بأي مبلغ تعويض لصندوق تحيا مصر.