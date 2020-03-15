«الخارجية»: رسائل من السيسي بشأن سد النهضة للجزائر وتونس وموريتانيا

زار وفد من وزارة الخارجية برئاسة السفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، ومشاركة السفير ياسر سرور، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون مياه النيل، كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والجمهورية الإسلامية الموريتانية. والتقى الوفد وزراء خارجية تلك الدول لتسليم الرسائل الموجهة من رئيس الجمهورية إلى أشقائه قادة البلدان الثلاثة بشأن مفاوضات سد النهضة، فضلًا عن استعراض مُحددات وثوابت الموقف المصري في هذا الخصوص. وبحث الوفد المصري خلال لقاءاته بالعواصم الثلاث سُبل تعزيز العلاقات بين مصر وتلك الدول الشقيقة في كافة المجالات، فضلًا عن التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، بمشاركة سفراء جمهورية مصر العربية في العواصم الثلاث.