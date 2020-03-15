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الأحد 15 مارس 2020 الموافق 20 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«البرلمان» يستعين بالقوات المسلحة لتطهير قاعاته احترازيًا من كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 06:40 م
علي عبد العال
علي عبد العال
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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قال المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، إن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب وجه بالاستعانة بالقوات المسلحة لتطهير المجلس سواء القاعة الرئيسة التي تشهد انعقاد الجلسات أو اللجان النوعية، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد. وأضاف أمين عام مجلس النواب، أن المجلس كان سباقا في اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية منذ اللحظات الأولى لظهور الفيروس حرصا على الصحة العامة، بدءا من تعميم استخدام مطهر الأيدي والتنظيف المتواصل لجميع أروقة المجلس والقاعة الرئيسية، وصولا لإعفاء جميع العاملين بالأمانة العامة للمجلس من استخدام أجهزة البصمة لإثبات الحضور والاكتفاء باستخدام كارت الدخول من بوابات المجلس. وأشار فوزي إلى الندوة التثقيفية التي نظمتها الأمانة العامة بحضور أستاذ الأمراض الصدرية بمستشفى قصر العينى الدكتورة أماني أبوزيد، لتوجيه العاملين والموظفين لاتباع الإرشادات الطبية السليمة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الاحترازية للمجلس. 
 جدير بالذكر، أنه في إطار حرص المؤسسة التشريعية على الصحة العامة وعدم نشر الشائعات حول فيروس كورونا، بثت الإذاعة الداخلية لمجلس النواب، اليوم، بيانا للأمانة العامة للبرلمان حذرت فيه من الملاحقة القانونية (التأديبية والجنائية) لمن يسهم من الموظفين في نشر أي معلومات خاطئة أو أكاذيب حول فيروس كورونا داخل الأمانة. وجاء بالرسالة التي تم بثها اليوم، كالآتي "السادة العاملون.. تحذير مهم في شأن التدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الأمانة العامة للمجلس حيال مكافحة فيروس كورونا الجديد، يرجي العلم بأن من يسهم في نشر أي شائعات أو أخبار مغلوطة أو أكاذيب داخل الأمانة يعرض نفسه للمساءلة القانونية التأديبية والجنائية".

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