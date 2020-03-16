رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 16 مارس 2020 الموافق 21 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كل ما تريد معرفته عن إجراءات الحجر الذاتى

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:24 ص
جريدة الدستور
غادة موسى
طباعة
مع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في جميع أنحاء العالم، يشجع مسئولو الصحة المواطنين على القيام بكل ما في وسعهم للحد من انتشار الفيروس القاتل، بالإضافة إلى الالتزام بالتوصيات مثل غسل يديك بشكل متكرر، وتجنب لمس فمك أو عينيك.

ويمكن اتخاذ تدابير أكثر جدية للحد من انتشار الفيروس، مثل الحجر الذاتي، والذي يختلف كثيرًا عن الحجر الصحي داخل المستشفيات.

الحجر الذاتى

هناك اختلاف بين الحجر الذاتي والحجر الصحي، ففى الحالة الثانية يتم إبعاد المريض فى حجرة منعزلة بعيدا عن الآخرين لمراقبة تطورات المرض المعدى، وحتى لاينتقل إلى أى شخص آخر، أما الثانى فيعنى عزل نفسك بداخل حجرة فى منزلك اذا اشتبهت فى أعراض، أو كنت قادما من إحدى الدول المبوءة كإجراء احترازى.

من يجب أن نقوم بالعزل الذاتى؟

توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالحجر الذاتى لأولئك الذين كانوا على اتصال وثيق مع شخص مصاب، أو كان لديهم اتصال محدود مع شخص مصاب لفترة قصيرة من الزمن.

ويجب على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والأشخاص الذين يعانون من أمراض بعينها أن يفكروا في العزل الذاتي، لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

كم من الوقت يجب أن تقوم بالحجر الذاتي؟

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، إذا لم يظهر على الأفراد أعراض المرض بعد أسبوعين، فيجب أن يكونوا على ما يرام لإنهاء فترة الحجر الذاتي والعودة إلى روتينهم اليومي كالمعتاد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة المصري.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

1250 عاملًا بـ«خالدة» يغادرون الحجر الصحى بعد ثبوت عدم إصابتهم بكورونا

«الزراعة» تنفى وجود أسراب جراد على الحدود

قطع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة اليوم

الصور

image description

حملات لتطهير السفن وأرصفة ميناء دمياط (صور)

image description

توافد المحامين على انتخابات النقابة بمحكمة الجيزة (صور)

image description

النصب بـ«كورونا».. عطارون يبيعون الوهم تحت طاولة الوباء (فيديو)

image description

شوارع القاهرة تعود إلى الحياة

image description

تشييع جثامين ضحايا منطقة الزرايب بـ15 مايو

الأكثر قراءة

قدم الآن في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

عمرو أديب للمواطنين: «بتضحكوا علينا؟ لو بإيدي أرجع الدراسة تاني»

هل تمدد الدولة فترة تعليق الدراسة؟.. وزير التعليم يجيب

«في 10 ثوانٍ».. كيف تتأكد من عدم إصابتك بـ«كورونا»؟ (فيديو)

إنفوجراف

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

image description

نصائح يجب اتباعها أثناء تناول الوجبات في المطاعم (إنفوجراف)

image description

كيف تصنع مطهرًا يدويًا في المنزل؟

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

أمريكا: المستشفيات ستواجه صعوبات في التعامل مع كورونا

كورونا يتسبب في ارتفاع أسعار الثوم

دراسة صادمة: كورونا ينتشر قبل ظهوره على المريض

مشكلة تساقط الشعر وأحدث الطرق للتغلب عليها.. الدكتور مصطفى زيدان يوضح

منوعات

قدم الآن في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

5 خطوات لتعقيم هاتفك المحمول للوقاية من فيروس كورونا

كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة المصري.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

النمسا تحظر التجمعات

مقالات الرأي
ماجد حبته
منابر المساجد.. للأطباء فقط
مؤمن المحمدي
أساطير الأولين
د. منى حلمى
هذا الصباح.. «القهوة» لن تصلح ما أفسده الليل
عمرو خالد
دعاء رفع البلاء والكرب والغم «١-٢»
المزيد

الثقافة

جولة فى فنون العرض المسرحى جديد للباحث جمال المراغى

غدًا.. الكتابات النسوية ومبادرات حقوق المرأة بمكتبة مصر الجديدة

ورشة الزيتون الأدبية تحتفى بتجربة سلوى بكر الإبداعية

شربل داغر عن كتابه «قِيافة الأثر»: وثيقة مرورى فى قصائدى