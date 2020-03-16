كل ما تريد معرفته عن إجراءات الحجر الذاتى

مع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في جميع أنحاء العالم، يشجع مسئولو الصحة المواطنين على القيام بكل ما في وسعهم للحد من انتشار الفيروس القاتل، بالإضافة إلى الالتزام بالتوصيات مثل غسل يديك بشكل متكرر، وتجنب لمس فمك أو عينيك.ويمكن اتخاذ تدابير أكثر جدية للحد من انتشار الفيروس، مثل الحجر الذاتي، والذي يختلف كثيرًا عن الحجر الصحي داخل المستشفيات.الحجر الذاتىهناك اختلاف بين الحجر الذاتي والحجر الصحي، ففى الحالة الثانية يتم إبعاد المريض فى حجرة منعزلة بعيدا عن الآخرين لمراقبة تطورات المرض المعدى، وحتى لاينتقل إلى أى شخص آخر، أما الثانى فيعنى عزل نفسك بداخل حجرة فى منزلك اذا اشتبهت فى أعراض، أو كنت قادما من إحدى الدول المبوءة كإجراء احترازى.من يجب أن نقوم بالعزل الذاتى؟توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالحجر الذاتى لأولئك الذين كانوا على اتصال وثيق مع شخص مصاب، أو كان لديهم اتصال محدود مع شخص مصاب لفترة قصيرة من الزمن.ويجب على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والأشخاص الذين يعانون من أمراض بعينها أن يفكروا في العزل الذاتي، لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.كم من الوقت يجب أن تقوم بالحجر الذاتي؟وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، إذا لم يظهر على الأفراد أعراض المرض بعد أسبوعين، فيجب أن يكونوا على ما يرام لإنهاء فترة الحجر الذاتي والعودة إلى روتينهم اليومي كالمعتاد.