«تطوير العشوائيات» يتحدى الأمطار الغزيرة.. فيديو لـ«الوزراء»

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مقطع فيديو سلط فيه الضوء على اهتمام الدولة بتخطيط وتصميم المناطق العشوائية، ومنها حي الأسمرات وروضة السيدة والمحروسة، وفقًا لأعلى المقاييس والمعايير في التخطيط العمراني، ما ساهم في نجاحها باستيعاب كميات الأمطار العزيزة وغير المسبوقة، والتي تعرضت لها مصر على مدار اليومين الماضيين.وأظهر الفيديو مدى قوة البنية التحتية في تلك المناطق وقدرتها وكفاءتها في استيعاب كميات الأمطار الغزيرة وتصريف تجمعات المياه والسيول وعدم تراكمها بأي شكل من الأشكال.كما رصد الفيديو رد فعل سكان حي الأسمرات وروضة السيدة والمحروسة تجاه التعامل مع موجة الطقس السيئ وأوضاعهم الجديدة ومدى الاختلاف بين ما كان يحدث في الماضي.وبحسب الفيديو، أشاد سكان تلك المناطق بالبنية التحتية وطريقة تخطيطها، معربين عن تقديرهم الجهود التي تقوم بها الدولة لرفع مستوى معيشة سكان العشوائيات وتوفير حياة كريمة وسكن لائق لهم ولأسرهم.وتجدر الإشارة إلى أنه تم التعامل مع 298 منطقة عشوائية غير آمنة بإجمالي عدد وحدات 165.9 ألف وحدة سكنية وجار التعامل مع 59 منطقة بإجمالي عدد وحدات 48.3 ألف وحدة سكنية، حيث تبلغ التكلفة التقديرية للتعامل مع المناطق غير الآمنة 32.4 مليار جنيه على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تطوير 53 منطقة عشوائية غير مخططة بإجمالي عدد وحدات 410 ألف وحدة سكنية وجار تطوير 81 منطقة بإجمالي عدد وحدات 150 ألف وحدة سكنية، حيث تبلغ التكلفة التقديرية لتطوير المناطق غير المخططة 318 مليار جنيه على مستوى الجمهورية.