إليسا تستعين بأغانيها لتقديم نصائح للحد من كورونا

استعانت الفنانة اللبنانية إليسا، بكلمات أغنية "كرهني"، وذلك من أجل تقديم نصائح للحد من انتشار فيروس كورونا بعد زيادة عدد المصابين به بلبنان.

ونشرت عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر"، مقطع من الأغنية جاء فيه: "مابدي تقرب ليّ وتسلم عادي عليّ ضلك حبني عن بعد".

في الوقت نفسه ردت عليها الفنانة الإماراتية أحلام، قائلة: "يارب ما يجيك الا الخير وسمعت إن الكورونا ما تحب العسل".

أغنية "كرهني"، من كلمات علي المولى, وألحان فضل سليمان، وتجاوزت نسب مشاهدة الأغنية أكثر من 62 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

يذكر أن لبنان أعلنت مؤخرًا عن زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا والذين وصلوا إلى 93 حالة.

