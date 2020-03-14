نانسي عجرم تنضم لحملة «خليك بالبيت» للحد من كورونا

انضمت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، لحملة "خليك بالبيت"، والتي انتشرت في لبنان خلال الأيام الماضية للحد من انتشار فيروس كورونا. وقالت في تغريدة لها عبر صحفتها الشخصية بموقع "تويتر": "خلّيك بالبيت، فكّر ادّي الجايي أحلى، فكّر انّو رح نرجع نسهر سوا، نتعشّى سوا، نتصوّر ونكزدر سوا، فكّر ادّي هل سهرة رح تكون أحلى من بعد هالغياب، فكّر الغمرة ادّي رح تكون أحلى بعد هالجمعتين.. خسرنا من الحياة كم نهار كرمال نعرف قيمتا". يذكر أن لبنان أعلنت مؤخرًا زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 93 حالة.