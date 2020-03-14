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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

التعليم العالي: صحة الطلاب في مصر أولوية لا تقبل النقاش

السبت 14/مارس/2020 - 10:14 م
خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار
رباب الأهواني
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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، ليس وليد الصدفة وإنما مدروس منذ فترة، في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أن لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء تدرس الموقف أسبوعيًا لمكافحة الفيروس. وأوضح أن عدد حالات فيروس كورونا في مصر قليلة مقارنة بدول أخرى، مشيرًا إلى أن قرار تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين إجراء احترازي في وقت مناسب لمنع انتشار العدوى، لافتًا إلى أن الدول التي لم تتخذ قرار تعطيل الدراسة تعاني اليوم من انتشار الوباء. وبين أنه سيتم التواصل مع الطلاب من خلال المواقع الإلكترونية والمناهج أون لاين، متابعًا: "صحة الطلاب وهيئة التدريس في كل مصر أولوية لا تقبل النقاش". وأردف: "إحنا مش بناخد إجازة أسبوعين عشان نخرج.. إحنا بناخدها عشان نبقى في المنزل".

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