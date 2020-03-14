عاصفة «التنين» تدمر جزءًا من طريق شرم الشيخ - القاهرة (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو، كشف ما تسببت به عاصفة "التنين" من تدمير جزء من طريق شرم الشيخ - القاهرة.ووثق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبر صفحته، فيديو يرصد آثار الدمار الذي خلفته سيول وأمطار عاصفة "التنين" على طريق شرم الشيخ ـ القاهرة الجديد.وأظهرت اللقطات مقطعًا من الطريق وقد كسره مجرى السيل من الجهة اليمنى، ويبدو واضحًا هبوط التربة من الجهة ذاتها.يذكر أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى، مساعد الوزير للمرور، قد أغلقت طريق عيون موسى - شرم الشيخ بسبب أتربة ورياح شديدة وأمطار، منعًا لوقوع الحوادث المرورية، مناشدة المواطنين الالتزام منعًا للحوادث.