قرار مهم من «التعليم» بشأن تعديل الجدول المدرسى



وطالبت بعض المديريات التعليمية من المدارس فى محافظاتها بأن هذا الجدول يتم العمل به بداية من غد الأحد، وتتم موافاة المديرية والإدارة التعليمية بصورة من الجدول ومواعيد نهاية اليوم الدراسى.





قرار التربية والتعليم حول تعديل الجدول المدرسي

وكان قد قرر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليق الأنشطة المدرسية وتعديل الجدول المدرسي.





جاء ذلك حرصًا من الوزارة على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



التوجيه بالوقاية من كورونا

ووجه الوزير، مديري المديريات التعليمية بالتأكد من توافر الشروط الصحية للوقاية من فيروس كورونا ومتابعة الحالة الصحية للطلاب بانتظام من خلال الزائرات الصحيات والمتابعة، من خلال الإخصائيين الاجتماعيين.



كما طالب بضرورة متابعة جميع النشرات والتحذيرات التي تنشر على موقع وزارة الصحة والسكان، بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. وكان قد قرر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليق الأنشطة المدرسية وتعديل الجدول المدرسي.جاء ذلك حرصًا من الوزارة على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.ووجه الوزير، مديري المديريات التعليمية بالتأكد من توافر الشروط الصحية للوقاية من فيروس كورونا ومتابعة الحالة الصحية للطلاب بانتظام من خلال الزائرات الصحيات والمتابعة، من خلال الإخصائيين الاجتماعيين.كما طالب بضرورة متابعة جميع النشرات والتحذيرات التي تنشر على موقع وزارة الصحة والسكان، بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.









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وناشدت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعى، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف إثارة الخوف بين أوساط الرأي العام، والنيل من الأمن القومي المصرى، والتشكيك في شفافية الدولة.

وناشدت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعى، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف إثارة الخوف بين أوساط الرأي العام، والنيل من الأمن القومي المصرى، والتشكيك في شفافية الدولة.

عمم وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، تعليمات واضحة لجميع مديرى المديريات التعليمية، ينبه من خلالها أن على كل مدرسة صياغة وإعداد الجدول المدرسى مفرغًا من حصص الأنشطة حتى يتسنى تقليل ساعات اليوم الدراسى واقتصار الجدول على المواد الأساسية فقط.