رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 14 مارس 2020 الموافق 19 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

قرار مهم من «التعليم» بشأن تعديل الجدول المدرسى

السبت 14/مارس/2020 - 03:34 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ريم محمود
طباعة
عمم وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، تعليمات واضحة لجميع مديرى المديريات التعليمية، ينبه من خلالها أن على كل مدرسة صياغة وإعداد الجدول المدرسى مفرغًا من حصص الأنشطة حتى يتسنى تقليل ساعات اليوم الدراسى واقتصار الجدول على المواد الأساسية فقط.

وطالبت بعض المديريات التعليمية من المدارس فى محافظاتها بأن هذا الجدول يتم العمل به بداية من غد الأحد، وتتم موافاة المديرية والإدارة التعليمية بصورة من الجدول ومواعيد نهاية اليوم الدراسى.

قرار التربية والتعليم حول تعديل الجدول المدرسي


وكان قد قرر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليق الأنشطة المدرسية وتعديل الجدول المدرسي.


جاء ذلك حرصًا من الوزارة على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

التوجيه بالوقاية من كورونا


ووجه الوزير، مديري المديريات التعليمية بالتأكد من توافر الشروط الصحية للوقاية من فيروس كورونا ومتابعة الحالة الصحية للطلاب بانتظام من خلال الزائرات الصحيات والمتابعة، من خلال الإخصائيين الاجتماعيين.

كما طالب بضرورة متابعة جميع النشرات والتحذيرات التي تنشر على موقع وزارة الصحة والسكان، بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.


تابع أيضًا:


وناشدت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعى، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف إثارة الخوف بين أوساط الرأي العام، والنيل من الأمن القومي المصرى، والتشكيك في شفافية الدولة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبير عسكري يكشف دلائل صناعة كورونا في «مختبرات»

رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: قد يتم تعليق الدورى خلال ساعات

الكهرباء تقتل شابًا فى المنوفية

الأرصاد: استمرار السيول في هذه المناطق حتى ظهر الغد (فيديو)

الصور

image description

الرياح تقتلع أشجارًا فى الدقى وسقوط أمطار على «قصر النيل»

image description

الهلال الأحمر يقدم البطاطين والطعام لأهالى قرية الزرايب

image description

في ذكرى وفاة «العقاد».. كتب عملاق الأدب العربي الأكثر رواجا بـ«الأزبكية»

image description

وزير النقل كامل الوزير في موقع حادث قطاري إمبابة

image description

أول صور من موقع تصادم قطارين في إمبابة

الأكثر قراءة

بعد تأجيل الاختبارات.. كيفية التسجيل في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 كادر المعلم؟

وفاة سيدة وانهيار منزل.. «شعراوى» يكشف تداعيات العاصفة اليوم

رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: قد يتم تعليق الدورى خلال ساعات

استمرار الأمطار الغزيرة اليوم.. وتراجع الرياح لـ35 كيلو

إنفوجراف

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة (انفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

مشكلة تساقط الشعر وأحدث الطرق للتغلب عليها.. الدكتور مصطفى زيدان يوضح

الصليب الأحمر: الاحتياجات العاجلة وطويلة الأمد لسوريا «هائلة»

هل ينقل المتعافون من فيروس كورونا العدوى؟

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

منوعات

بعد تأجيل الاختبارات.. كيفية التسجيل في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 كادر المعلم؟

محمد خدة الفنان التشكيلي.. لماذا يحتفي جوجل بالرسام الجزائري؟

طوكيو تتعهد بتطبيق كل إجراءات الوقاية خلال مسيرة الشعلة

«ريفر بليت» يرفض خوض مباراة في الكأس خوفا من كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمطار من الحديد المنصهر!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ مصطفى العروسى.. الدقة وقوة الشخصية
بسنت حسن
«أليس» فى بلاد العجائب
د.كريمة الحفناوى
يوم المرأة المصرية.. زينب الكفراوى ودرية شفيق
المزيد

الثقافة

البحوث الإسلامية تصدر «مختارات من تراث» للشيخ محمد خضر

26 مارس.. أسامة علام يناقش «الحى العربى» بمركز الهالة الثقافى

«نقوش الثقافى» يستضيف أشرف العشماوى.. 22 مارس

الجمعة.. «المولوية» تلتقى بجمهور ساقية الصاوى