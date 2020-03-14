جدول الثانوية العامة 2020 .. ما وراء تأخير اعتماد وزير التعليم ؟



وكشفت مصادر خاصة، أن المسئولين في قطاع التعليم العام بالوزارة، وقيادات الإدارة العامة للامتحانات، قد استقروا على الشكل النهائي لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 ، وترتيب المواد الامتحانية بما يحقق أقصى درجة من درجات تكافؤ الفرص.



وأوضح المصدر، أن التغيرات التي حدثت في قيادات الإدارة العامة للامتحانات، والظروف الجوية السيئة التي مرت بها البلاد، وتركز الجهود في مواجهة الحد من انتشار فيروس "الكورونا" كانت وراء تأخير إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 النهائي التي تم إعلانها في العام الماضي في بداية شهر مارس.





اجتماع خلال الساعات المقبلة



من جانبه يعقد نائب الوزير لشؤون المعلمين خلال الساعات القادمة، والمسؤولين في الإدارة العامة للامتحانات اجتماعًا مع المكتب التنفيذي للاتحاد طلاب مصر المنتخب، وممثلين عن المجلس الأعلى للأمناء والآباء من أجل اطلاعهم على النموذج النهائي لجدول امتحانات الثانوية العامة هذا العام، وذلك بعد أسبوع كامل تلقت فيه وزارة التعليم ملاحظات ومقترحات مختلفة حول جدول الامتحانات المقترح الذي عرضته على موقعها الإلكتروني.





مناقشة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة



كما سيتطرق الاجتماع، للإجابة على استفسارات بشأن وجود بعض الملاحظات حول المواد التي يري بعض الطلاب أن الفترة التي أمامها غير كافية للمراجعة و الاستذكار، والاستعداد للامتحانات، تمهيدًا لعرض جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 في شكله النهائي لوزير التعليم واعتماده حتى يتم إعلانه رسميًا.



يذكر أن امتحانات الثانوية سوف تنطلق يوم 7 يونيو وتنتهي يوم 4 يوليو.



ينتظر طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة، إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 النهائية لهذا العام، لشعب الثانوية العامة الثلاثة العلمي علوم، ورياضة، والأدبي.