الجيش الأمريكى يشن ضربته الانتقامية ردًا على «هجوم التاجى»

أفاد موقع "سكاي نيوز عربية" في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات في منطقة جرف الصخر، التي تسيطر عليها ميليشيا كتائب حزب الله العراقي في محافظة بابل.وجاءت الانفجارات، التي لم يتم تأكيد أسبابها على الفور في وقت قال مسؤولان أمريكيان، إن الولايات المتحدة تنفذ ضربات انتقامية في العراق تستهدف ميليشيات حزب الله العراقي، ردًا على هجوم صاروخي أمس أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وعسكري بريطاني في قاعدة التاجي التي تقع إلى الشمال من بغداد.ولم يذكر المسؤولان تفاصيل بشأن الأهداف التي يتم ضربها أو الجماعات المستهدفة، لكن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ألقت باللوم في وقت سابق اليوم على جماعة مسلحة تدعمها إيران في الهجوم الذي أصاب 14 شخصًا أيضًا.وقال أحد المسؤولين إن الرد الأمريكي سيكون متناسبًا مع هجوم يوم الأربعاء الصاروخي ولم يرد البنتاجون بعد على طلب للتعقيب.