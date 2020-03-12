أشرف عامر يكشف مصير المشردين في الطقس السيء

قال أشرف عامر مسئول الوحدات المتنقلة ببرنامج حماية الأطفال وكبار السن بلا مأوى، إن البرنامج يعمل داخل 13 محافظة، ودورهم ينصب على محاولة إقناع المشرد، للذهاب معهم إلى دور الرعاية.وأوضح عامر، خلال تصريحات لبرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، أنهم متواجدين في الشارع من الثامنة صباحًا، وتم تقسيم العمل شيفتات، مردفًا:"على مستوى القاهرة الكبرى، متواجدين في شبرا الخيمة ورمسيس والعباسية، والسيدة زينب والميادين الكبرى.ولفت إلى أنه معه الآن في السيارة المتنقلة حالتين فقط، موضحًا أن معظم المشردين اختفوا من الشوارع بسبب حالة الطقس السيء.