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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إصابة نيللى كريم فى لوكيشن «100 وش»: فقدت السيطرة على الموتوسيكل فاصطدمت بجدار

الخميس 12/مارس/2020 - 08:42 م
نيللى كريم
نيللى كريم
دعاء عبدالمقصود
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تعرضت الفنانة نيللى كريم للإصابة خلال تصويرها مشهدًا ضمن مسلسلها الرمضانى الجديد «١٠٠ وش»، ما تسبب فى وقف التصوير، إذ كانت النجمة تستقل دراجة نارية خلال المشهد قبل أن تفقد السيطرة عليها وتصطدم بحائط لتُنقل بعد ذلك إلى المستشفى.
وكشف مصدر عن أن المخرجة كاملة أبوذكرى اتخذت قرارًا بوقف التصوير لمدة يومين مبدئيًا للاطمئنان على حالة «نيللى»، مشيرًا إلى أن النجمة خرجت من المستشفى فى نفس يوم الإصابة وستحتاج إلى فترة راحة لتعود إلى التصوير مرة أخرى.
وقال المصدر لـ«الدستور»، إن المخرجة قد تؤجل تصوير مشاهد «نيللى» فقط، وتستكمل تصوير بقية مشاهد العمل.
وصورت كاملة أبوذكرى مشاهد كثيرة من العمل فى أكثر من لوكيشن، منها منطقة بولاق أبوالعلا ومدينة ٦ أكتوبر، ومن المقرر أن تستغل فترة توقف العمل خلال اليومين القادمين لتغيير الديكورات.
وأوشك المؤلفان عمرو الدالى وأحمد وائل على الانتهاء من كتابة الحلقات النهائية من العمل، إذ سلما لشركة العدل المنتجة ٢٠ حلقة حتى الآن.
وتجسد نيللى دور «سكر النصابة» التى تعمل فى كوافير ويساعدها فى جرائمها آسر ياسين، وتسعى لتطوير قدراتها فى النصب لجنى المزيد من الأموال، لتحقق حلمها بشراء محل كوافير.
«١٠٠ وش» هو تعاون بين شركتى العدل جروب والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتعود به «نيللى» إلى المنافسة الرمضانية بعد غيابها رمضان الماضى، إذ قدمت آخر أعمالها «اختفاء» مع المخرج أحمد مدحت.
وكان المسلسل يحمل فى البداية اسم «النصابين»، وجرى تأجيل عرضه من العام الماضى لضيق الوقت، الأمر الذى دفع الشركة المنتجة لتأجيل تصويره وعرضه فى رمضان ٢٠٢٠. وتعود كاملة أبوذكرى للعمل مع نيللى كريم مرة أخرى بعد ٣ سنوات من الغياب، إذ قدمتا آخر عمل جمعهما وهو فيلم «يوم للستات»، تأليف هناء عطية وشارك فى بطولته إلهام شاهين وأحمد الفيشاوى ومحمود حميدة وفاروق الفيشاوى وهالة صدقى وإياد نصار وناهد السباعى وأحمد داود وشيماء سيف ورجاء حسين، وعرض الفيلم فى مهرجان القاهرة السينمائى وقتها.

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